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  • 27.12.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:25

Türkiye'nin otomobilini hedef aldılar! Almanların hazımsızlığı

Türkiye tarihi bir törenle Başkan Erdoğan liderliğinde ini tanıttı. Türkiye'nin tanıtımının ardından Alman haber ajansı milli projeye karşı saldırıya geçti.

Türkiye'nin otomobilini hedef aldılar!

Türkiye'ye hiçbir yatırım yapmayan Alman otomobil markaları yıllarca milyar eurolar kazandı.

Bu gidişata dur demek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi ve Türkiye'nin i yapıldı.

ALMANLARIN KARALAMA KAMPANYASI
Büyük bir emeğin ürünü olan yerli otomobiller, tanıtıldığı an itibarıyla Almanların hedefi haline geldi.

Alman , Türkiye'nin yerli otomobilinin dünya pazarlarında dikkat çekecek bir marka olmayacağına dair bir haber servis etti.

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