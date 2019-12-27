Yerli otomobilin üretimi için neden Bursa seçildi? İşte Bursa'da üretilmesi kararının perde arkası!

Bu iller arasında ise Bursa, Kocaeli ve Sakarya ön plana çıkmıştı.

BURSA'YA KURULACAK

Bu sabah Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara göre yerli otomobilin kurulacağı yer Bursa olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.