Yerli otomobilin üretimi için neden Bursa seçildi? İşte Bursa'da üretilmesi kararının perde arkası!
Milli gururumuz olan yerli otomobilin üretim yeri olarak neden Bursa'nın seçildiği ortaya çıktı. Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi kararının perde arkasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun özel talebi olduğu söylendi. Türkiye'de üretilen her iki araçtan neredeyse birinin üretildiği şehirde dünya devlerinin üretim tesislerinin yanı sıra ciddi bir yan sanayi ağı da yer alıyor. Otomotivin başkenti olarak da adlandırılan Bursa'da sektör çerçevesinde 45 bin kişi çalışırken, nitelikli personel anlamında da müthiş bir altyapı bulunuyor.
2017'de yeniden startının verilmesiyle birlikte o günden bugüne bu talebi dile getiren iller ise şöyle;
Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Denizli, Amasya, Manisa, Niğde, Kars, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bilecik, Samsun, Karaman, Kütahya, Ankara, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Diyarbakır.
Bu iller arasında ise Bursa, Kocaeli ve Sakarya ön plana çıkmıştı.
BURSA'YA KURULACAK
Bu sabah Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara göre yerli otomobilin kurulacağı yer Bursa olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
TOGG ÖZELLİKLE İSTEDİ
Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan özel talebi olmuştu. TOGG'un istediği bölge Bursa'ya yakın bir nokta olması. Ancak Bakanlıktan yapılan açıklamada Bursa'da yer bulmakta zorluk çekildiğine dikkat çekilmişti.