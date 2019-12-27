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  • 27.12.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:32

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan Erdoğan Gebze'de gerçekleştirilen törenle tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili" ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." dedi.

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı , "Türkiye'nin Otomobili"nin hayırlı olmasını dileyerek, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile in tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, yerli SUV aracın yanında katılımcılara el salladığı fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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