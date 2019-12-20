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  • 21.12.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 07:00

Bakan Albayrak A Para tarafından düzenlenen ’nde ekonomide 2020 yılının yol haritasını anlattı

, A Para tarafından düzenlenen programının konuğu oldu. Bakan Albayrak, programda ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerini ve 2020 yılı projeksiyonlarını piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaştı.

Bakan Albayrak Para Sohbetleri’nin konuğu oldu
'nin ilk milli ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği ''ne, konuk oldu.. Bakan Albayrak'ın ikinci kez katılacağı programın moderatörlüğünü A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaptı.



Bakan Albayrak programda ekonomideki son gelişmeleri ve dengelenme sürecinin ardından başlayan toparlanma sürecini anlattı. Bakan Albayrak, programda katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedefleri ve bunlara ulaşabilmek için atılacak adımları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Türkiye ekonomisinin 2020 yol haritasının da ipuçlarını verdi.



TWITTER HESABINDAN DEĞERLENDİRDİ
Bakan Albayrak program sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.

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