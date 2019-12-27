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  • 28.12.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:49

Emekli maaşı ve Bağkur hangi tarihte, ne zaman yapılacak? İşte 193 lira zam

, ve BAĞKUR emeklilerinin 2020 yılı Ocak mı ile ilgili sayılı günler kaldı. Bu anlamda milyonlarca emeklinin hem maaşları hem de ek ödemeleri Ocak'ta artacak. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Son dönemde gelen göstergeler ise yıllık enflasyonun yüzde 12'nin altında kalacağı yönünde. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Bu durumda SSK ve 'luların Ocak zammı yüzde 6.65'in altında olacak. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ne zaman, hangi tarihte zam yapılacak?

Memur ve emekli zammı 2020 enflasyon farkı! 193 lira zam...

Milyonlarca SGK, Bağkur ve memur emeklisi Ocak ayında yapılacak olan zamlara kilitlenmiş durumda. Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. SSK SGK ve Bağ-kur emeklisi için zam oranı nasıl olacak merak ediliyor. Peki, Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Emekli maaş listesi! Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı hangi tarihte, ne zaman olacak? İşte emekli maaşı güncel zamlı liste detayları haberimizde.

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