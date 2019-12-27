Milyonlarca SGK, Bağkur ve memur emeklisi Ocak ayında yapılacak olan zamlara kilitlenmiş durumda. Emekli maaşının 2020 yılında ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. SSK SGK ve Bağ-kur emeklisi için zam oranı nasıl olacak merak ediliyor. Peki, Emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? Emekli maaş listesi! Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Peki SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı hangi tarihte, ne zaman olacak? İşte emekli maaşı güncel zamlı liste detayları haberimizde.

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ