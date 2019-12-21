Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.12.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 16:01

A Para, ’ı ağırladı

’nin ilk milli ekonomi kanalı A Para tarafından başlatılan ve beşincisi düzenlenen nin konuğu Dr. oldu.

A Para, Bakan Albayrak’ı ağırladı

'nin yeni ekonomi kanalı A Para, iş dünyasıyla karar alıcıları bir araya getiren platformunun beşincisini düzenledi. Türkiye'nin sorunlarının ele alınıp ekonomik kalkınmaya yeni katkıların sunulması amaçlanan "Para Sohbetleri"nin bu seferki konuğu T.C. Dr. oldu.


20 Aralık tarihinde düzenlenen toplantıda A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularına yanıt veren Albayrak, ekonomik gelişmelere yönelik çalışmaların son hızla sürdüğüne dair açıklamalarda bulunurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık" dedi.

Para Sohbetleri önümüzdeki günlerde farklı sektörlere yönelik yapacağı projelerle devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriA Para, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri