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  • 27.12.2019 07:20
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 07:20

da son dakika hareketliliği! 27 Aralık ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

kuru son dakika... Dünkü işlem gününde en yüksek 5.9415 seviyesinde işlem gören , haftanın son işlem gününe 5,9322 seviyesinde başladı. Noel tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endeksleri işleme kapalı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 27 Aralık güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9332 lira ve en yüksek 5.9415 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5743 lira ve en yüksek 6.5958 lirayı gördükten sonra, 6.59 - 6.60 lira aralığında seyretti. ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Aralık güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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