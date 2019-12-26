Son dakika: Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücrette son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. Yeni ücret, yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra, asgari geçim indirimini (AGİ) artıracağı için tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen AGİ, Ocak'ta yeni asgari ücretle artacak. Peki, Asgari ücret ve AGİ 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET VE AGİ 2020'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı bugün yapılacak toplantı sonrası belil olacak. Komisyon, dördüncü toplantısını saat 14.00'de gerçekleştirecek. Görüşmenin sona ermesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklayacak.

Yeni asgari ücret rakamı belli olduğunda anbean takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.