Konut kredisi düştü mü? Sorusunun yanıtı arama motorunda oldukça fazla araştırılıyor. Bankalar müşterilerine en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini sunuyor. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Fakat Vakıfbank, İş Bankası ve Halkbank anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranlarını 0,79'a düşürdü. İşte 27 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Detaylar takvim.com.tr'de

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