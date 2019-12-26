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  • 27.12.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:04

27 Aralık Garanti, Bank, Ziraat, YapıKredi, TEB, , ... Konut kredisi faizi düştü!

Konut kredisi düştü mü? Sorusu kredi kullanarak ev, araba ve ihtiyaç kredisi aracılığıyla nakit ihtiyacını gidermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bankaların konut, taşıt ve bireysel kredisi faiz oranları hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. 27 Aralık TEB, , , Garanti, Bank, Ziraat, , kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Banka faiz oranları 2019 ile şimdi kredi çekmenin mantıklı olduğunu düşünen okurlarımız için bankaların güncel faiz oranlarını bir araya getirdik.

Konut kredisi düştü mü? Banka faizlerinde indirim...

Konut kredisi düştü mü? Sorusunun yanıtı arama motorunda oldukça fazla araştırılıyor. Bankalar müşterilerine en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini sunuyor. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. Fakat Vakıfbank, İş Bankası ve Halkbank anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranlarını 0,79'a düşürdü. İşte 27 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Detaylar takvim.com.tr'de

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