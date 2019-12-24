SSK SGK ve Bağ- Kur emekli ve memur maaş zammı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa dahi memur ve emeklilere yılbaşında yüzde 5.71 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor. Peki bu artışla güncel emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? şte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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