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  • 25.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:09

2020 yılı memur mı ne kadar olacak? ve Bağ- Kur emekli maaş zammı en düşük en yüksek kaç lira oldu?

mının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur ve emekli maaş zammı belli oldu mu? Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli maaşlarına zam gerçekleştiriliyor. 5 aylık a göre ve emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Yüzde 5.31'lik artış maaşları 67,48 ile 323,23 lira arasında yükseltecek. Merkez'in beklenti anketine bakılırsa emekli maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. İşte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

2020 yılı memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

SSK SGK ve Bağ- Kur emekli ve memur maaş zammı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa dahi memur ve emeklilere yılbaşında yüzde 5.71 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor. Peki bu artışla güncel emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? şte en güncel emekli maaşı listesi ve en düşük ve yüksek emekli maaşları takvim.com.tr'de

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