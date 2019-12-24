2020 yılı sigara fiyatları ne kadar olacak? Düz ve standart paket uygulamasına tam olarak 5 Ocak'ta geçilecek. 2020 yılı için geri sayım başlamışken sosyal medyada sigara zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı yapıldı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

SİGARAYA ZAM MI YAPILDI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...