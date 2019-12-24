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  • 24.12.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 17:21

na zam yapılacak mı? 2020 yılı ? İşte fiyat listesi

Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde 2020 yılı tiryakiler tarafından araştırılmaya başlandı. Yakın bir süreçte sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. Aralık ayının ilk günlerinden itibaren sosyal medyada sigara fiyatlarına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerle yeni sigara fiyatlarının belli olduğu iddia edildi. Peki, Sigara fiyatlarına zam yapılacak mı? 2020 yılı ? İşte fiyat listesi...

2020 yılı sigara fiyatları ne kadar olacak?

2020 yılı sigara fiyatları ne kadar olacak? Düz ve standart paket uygulamasına tam olarak 5 Ocak'ta geçilecek. 2020 yılı için geri sayım başlamışken sosyal medyada sigara zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında "Sigaraya zam mı yapıldı?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

SİGARAYA ZAM MI YAPILDI?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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