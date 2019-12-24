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  • 24.12.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 18:19

gün sonu yükselişte! 24 Aralık Salı canlı ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İnişli çıkışlı seyrini sürdüren dolarda hareketlilik devam ediyor. Güne yüzde 0.59 artışla 112 bin 839 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 112 bin 783 puanı ve en yüksek 113 bin 395 puanı gördükten sonra, yüzde 0.95 artışla 113 bin 245 puanda yer aldı. Bu hafta Noel tatili dolayısıyla dar bant içinde dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Peki, 24 Aralık Salı canlı ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar gün sonu yükselişte! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve eurodaki güncel durum, 24 Aralık Salı günü çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir süredir 5.90'lı seviyelerde dalgalanan dolar/TL, 5.94 - 5.95 lira aralığında seyrettiği dünkü kapanışın ardından 24 Aralık'a 5,9462 seviyesinde başladı. Peki, canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Aralık güncel dolar ve euro alış-satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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