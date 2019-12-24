Dolar ve eurodaki güncel durum, 24 Aralık Salı günü çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir süredir 5.90'lı seviyelerde dalgalanan dolar/TL, 5.94 - 5.95 lira aralığında seyrettiği dünkü kapanışın ardından 24 Aralık'a 5,9462 seviyesinde başladı. Peki, canlı euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Aralık güncel dolar ve euro alış-satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?