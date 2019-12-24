Kira desteği ne kadar? Kira desteği şartları gündemdeki en önemli konular arasında yer aldı. Bu bağlamda "Lisanslı depoculuk sistemi"nde kira ücretinin yüzde 50'si oranında kira desteği verilecek. Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Peki lisanslı depoculuk sistemi destekler nelerdir? Detaylar takvim.com.tr'de

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