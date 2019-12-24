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  • 25.12.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 09:32

Lisanslı depoculuk sistemi destekler nelerdir? ne kadar? Kira desteği şartları nedir?

'nin bugün sayısında "lisanslı depoculuk sistemi" ile ilgili bir karar yayımlandı.Yayımlanan karardaki ise dikkatlerden kaçmadı. Tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanmalarını ve piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan kararın detayları merak ediliyor. Peki kira desteği şartları nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

Yüzde 50 kira desteği geliyor! İşte şartlar...

Kira desteği ne kadar? Kira desteği şartları gündemdeki en önemli konular arasında yer aldı. Bu bağlamda "Lisanslı depoculuk sistemi"nde kira ücretinin yüzde 50'si oranında kira desteği verilecek. Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak. Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Peki lisanslı depoculuk sistemi destekler nelerdir? Detaylar takvim.com.tr'de

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