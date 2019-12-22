SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar oldu? Emeli maaşı taban ve tavan açıklaması haberimizde yer almaktadır.

Emeklilerin hem maaşlarını hem ek ödemelerini artıracak Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılıyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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