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  • 23.12.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:20

ve tavan açıklaması! ve Bağkur oldu?

ve Bağkur emeklisi ek ödeme mı ile birlikte maaşların ne kadar olduğunu merak ediyor. SSK ve emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve farkı yansıtılacak. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? İşte taban ve tavan emekli maaşı...

Emekli maaşları ek ödemeyle birlikte ne kadar olacak?

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar oldu? Emeli maaşı taban ve tavan açıklaması haberimizde yer almaktadır.
Emeklilerin hem maaşlarını hem ek ödemelerini artıracak Ocak zammı için son viraja girilirken; TÜED'den 'Ek ödeme oranı yüzde 4-5'ten en az yüzde 8'e çıksın' çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek. Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılıyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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