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  • 23.12.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:25

belli oluyor! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? ?

ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısını gerçekleştirecek ve 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücreti açıklayacak. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kritik toplantının tarihi merak ediliyor. Peki, Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? ? İşte cevaplar...

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; 4. toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını açıklaması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2020 ücret ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonnu 4. son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamaya göre, 4. toplantı 24 ya da 25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantı tarihi bakanın programının netleşmesinin ardından kesinleşecek.

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