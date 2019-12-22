Zam müjdesi geldi! İntibak zammı taslağı geldi! Emekli maaşlarına kaç para intibak zammı yapılacak?

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Bu bağlamda yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak konusu en fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. En son emeklilere ek zam ve intibak zammı konuları gündeme gelmişti. Yapılan açıklamada düzenlemenin taslak haline getirildiğine ve yılbaşından sonra meclise sunulduğuna yer verildi. Peki, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

22.12.2019 13:15 - Son Güncelleme: 22.12.2019 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





