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  • 23.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:42

, , , taşeron işçi, , , çıktı mı, son durum 'e geldi mi?

, , , taşeron işçi, ve açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin ayında 'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Zaman zaman milletvekilleri tarafından gündeme getirilen EYT yasasının ise TBMM'nin aldığı flaş tatil kararı ile 2019 yılında çıkmayacağı kesinleşti. Peki , EYT, , taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar sayfamzıda

Gözler TBMM'ye çevrilmişti! EYT, af, ek gösterge, nafaka...

Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka ve ek gösterge bekleyenler TBMM'den alınan kararla birlikte umutlarını yeni yıla taşıdılar. TBMM bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri sonrası Meclisin 7 Ocak'a kadar tatile girdiğini açıkladı. Eyt, asgari ücret, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor.
Af yasasının ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 23 Aralık EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum takvim.com.tr'de.

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polatb polatb

nafaka krallığı bitmeli..yoksa çok aile katledilecek.Hukuk kadını korumak için ,erkeğe cinnet geçittiriyor.

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cevapla 22.12.2019 18:29
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