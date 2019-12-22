Asgari ücret, EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka ve ek gösterge bekleyenler TBMM'den alınan kararla birlikte umutlarını yeni yıla taşıdılar. TBMM bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri sonrası Meclisin 7 Ocak'a kadar tatile girdiğini açıkladı. Eyt, asgari ücret, taşeron işçiler ve sözleşmeli personele kadro ve nafaka konuları 2020 yılında gündeme gelmesi bekleniyor.

Af yasasının ise hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte 23 Aralık EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum takvim.com.tr'de.

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