2018 2. dönem Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı hayvancılıkla uğraşan binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bakanlık tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen buzağı desteklemeleri için ödeme takvimi yer almasa da, ödemelerin kısa süre içerisinde üreticilerin hesabına yatırılacağı öngörülüyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Başvurular ne zaman? Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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