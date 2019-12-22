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  • 23.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:42

tarihi ne oldu? 2018 ne kadar, yattı mı?

Buzağı desteklemeleri yatı mı? ve tarafından verilen buzağı destek ödemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar... Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler ikinci ödemelere çevrildi. Peki 2018 buzağı destek ödemesi kaç para olacak? Ödemelerin yakın zaman içerisinde yapılması bekleniyor.

2018 2. dönem buzağı destek ödemesi kaç para, yattı mı?

2018 2. dönem Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı hayvancılıkla uğraşan binlerce vatandaşın araştırdığı konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bakanlık tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen buzağı desteklemeleri için ödeme takvimi yer almasa da, ödemelerin kısa süre içerisinde üreticilerin hesabına yatırılacağı öngörülüyor. İlk ödemeler 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Başvurular ne zaman? Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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