23 Aralık af haberleri son bilgi geldi? Af çıkacak mı? İkinci yargı paketi içeriği maddeleri açıklaması son durum haberimizde

23 Aralık af haberleri: Af yasası son dakika haberleri ve son durum oldukça merak ediliyor. Genel af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular yanıt buluyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda gelişmeleri yakından takip eden kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti.

Konu ile ilgili son açıklama Bakan Gül'den geldi. Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Peki, 23 Aralık ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasası son durum...

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