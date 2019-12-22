23 Aralık EYT haberleri ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelen haberler ise EYT'lileri üzdü. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun çalışma temposunun ardından 2 haftalık tatile girdi. Bu bağlamda EYT umutları 2020 yılına kaldı. Fakat Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ