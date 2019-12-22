Taşeron işçiler için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda en önemli gündem maddesi Kit'lerin kadroya geçip geçmeyeceği. Ayrıca taşeron işçilere ek ödeme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin kit işçisi bulunuyor. KİT kanunu hükmünce görevlerini sürdüren, Tedaş, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden İşletmesi, Devlet Malzeme Ofisi, Çay işletmeler, Makine Kimya Endüstrisi, Toprak Mahsulleri Ofisi, TCDD, TKİ, Türkiye Petrolleri, TTK kurumlarında istihdam edilen ve taşeron statüde bulunan yaklaşık 80 bin kişi 4/d statüsünde sürekli işçi kadrosu beklemekte. Peki 80 bin KİT taşeron işçisi kadro ve başvuru kriterleri nelerdir? Taşeron işçi için ek ödeme yapılacak mı?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ