Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli ve belgeli, yüzde 100 elektrikli bir otomobille beraber inşallah dünyadaki teknolojiyi yakalamış şekilde, bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen 100. Yıl Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin yeniden bir cazibe merkezi haline gelerek, Batı Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacağını ve bunda da Filyos Vadisi Projesi'nin önemli rol oynayacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Filyos Vadisi Projesi ile deniz yolunun da daha aktif hale geleceğini hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yolunun daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kentte ekonomiyi çeşitlendirmek adına doğru iş yapıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Seracılık ihtisas OSB kuruyorsunuz. İnşallah kısa zamanda bunu Zonguldak'a kazandıracaksınız. Doğa turizminde önemli bir potansiyel var. Bunu da kullanmalıyız." diye konuştu.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA YÜZDE 100 YERLİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 sene önceki genel kurulda bir çağrıda bulunarak "Türkiye'nin yerli otomobil projesini hayata geçirmelerini istediğini" hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz de bu işi yaparız, dedik ve 27 Aralık'ta inşallah 5 babayiğitle Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber prototipleri kamuoyuna sunacağız. Türkiye tarihinde ilk defa yüzde 100 yerli ve belgeli, yüzde 100 elektrikli bir otomobille beraber inşallah dünyadaki teknolojiyi yakalamış şekilde, bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz." ifadelerini kullandı.