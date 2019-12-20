Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz" dedi.

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından yerli otomobilin görsellerini paylaştı.





'5 BABAYİĞİT' VE TOBB

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.



Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.



