Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılması planlanan yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte vatandaşlar detayları merak ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?" sorusu yer alıyor. Peki, Yerli otomobil özellikleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Başkan Erdoğan, Malezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını ifade etti.