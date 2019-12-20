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  • 20.12.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 16:31

ne zaman satışa sunulacak? neler olacak? İşte tanıtım tarihi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın in öngörülen tanıtım tarihini açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte yerli otomobil hakkındaki detayları merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, ? neler olacak? İşte tanıtım tarihine dair bilgiler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılması planlanan yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte vatandaşlar detayları merak ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında "Yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak?" sorusu yer alıyor. Peki, Yerli otomobil özellikleri neler olacak? İşte merak edilen son detaylar...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Başkan Erdoğan, Malezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını ifade etti.

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