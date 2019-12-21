TOKİ Eskişehir konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Eskişehir'de yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Eskişehir'de yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ Eskişehir konut başvuru şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ ESKİŞEHİR SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 350 150 500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.750 750 2.500 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.