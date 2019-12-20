Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekip ev, araba almak isteyen ya da borçlarını ödemeyi düşünenler için bankalardan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yılbaşı dolayısıyla müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kampanyalar düzenleyen bankalar, birbirinden farklı vade, faiz oranı ve ödeme seçenekleriyle kredi kullanma imkanı sunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 1200 baz puan indirmesiyle,tüketici kredilerinde de faiz oranları düştü. İşte QNB Finansbank, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

ÖZEL FIRSATLAR SUNULDU

Geçen yılbaşında yüzde 2'nin altında olan ihtiyaç kredileri, bir yılının ardından yüzde 0,98'e kadar geriledi. Yılbaşı kredilerinde maliyetler, başta faiz oranı olmak üzere tahsis ücreti, vade, kredi tutarı ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bankalar, yeni yıl dolayısıyla düzenledikleri kredi kampanyalarında tüm kesimlere özel fırsatlar sunuyor.

Bankaların kredi faiz oranlarını ve sunduğu fırsatları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...