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  • 21.12.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 09:46

da yükseliş sürüyor! 21 Aralık ve oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Haftaya 5.8125 seviyesinde başlayan , salı günü 5.90'lı seviyelere yükseldi. Yatırımcıların yakından takip ettiği haftanın son işlem gününde 5.93 - 5.94 lira aralığında seyretti. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 21 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9064 lira ve en yüksek 5.9451 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5631 lira ve en yüksek 6.6169 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında işlem gördü. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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