Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'na dair bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'nda refakat ettik. Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'nda refakat ettik. Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
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