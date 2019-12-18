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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 00:03

Bakan : Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medyadan İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen () 1. Küresel Mülteci Forumu'na dair bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak: Dünyanın vicdanı olmaya devam edecek
Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medyadan İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen () 1. Küresel Mülteci Forumu'na dair bir paylaşımda bulundu.




Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu'nda refakat ettik. Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



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