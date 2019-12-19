SGK, SSK, Bağkur emeklilerinin en önemli amacı emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaktır. Haberimizde emekli maaş

hesabı nasıl sorgulanır onu veriyoruz. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama 4A doğrusu eski ismiyle SSK için e-SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

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