İş yerinde korkunç kaza! Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı

lay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ahşap kesme makinesinden fırlayan 1 metrelik tahta parçası, fabrikada çalışan işçi Fahrettin Süleymanoğlu'nun göğsüne saplandı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen 112 Acil'i aradı.

Gelen sağlık ekibi, Süleymanoğlu'nu göğsüne saplanan tahta parçasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahta parçası, ameliyatla çıkarılırken, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.