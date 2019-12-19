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  • 19.12.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:32

İş yerinde korkunç kaza! Göğsüne saplanan tahta parçasıyla hastaneye kaldırıldı

'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, ahşap kesme makinesinden fırlayan tahta parçası, fabrika işçisi 'nun (51) göğsüne saplandı. Tahta parçasıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinde korkunç kaza! Bu halde getirildi

lay, İnegöl 'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ahşap kesme makinesinden fırlayan 1 metrelik tahta parçası, fabrikada çalışan işçi 'nun göğsüne saplandı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen 112 Acil'i aradı.

Gelen sağlık ekibi, Süleymanoğlu'nu göğsüne saplanan tahta parçasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tahta parçası, ameliyatla çıkarılırken, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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