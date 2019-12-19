Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği maaş tutarları hem ek ödeme hem de zam ile birlikte artış gösterecek olup bu noktada birçok emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Fakat bunun yanı sıra promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. SKS, emekli sandığı ve BAĞ-KUR emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı gelmiş olup 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödenecek. Peki 2020 emekli banka promosyonları ne zaman ödenecek? 2020 emekli banka promosyonları ne kadar? İşte detaylar...