Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı ne oldu? SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı açıklaması!
Enflasyon endeksli zam alan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.
SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni maaş ve formülü! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam miktarı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü ocak zammında. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Detaylar takvim.com.tr'de.