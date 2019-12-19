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  • 19.12.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 22:44

'dan yeni açıklaması

Çevre ve , çevre mevzuatlarına aykırı tüm lerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulanacağını söyledi.

Bakan Kurum'dan yeni termik santral açıklaması

Çevre ve , lele ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, çevre mevzuatlarına aykırı tüm termik santrallerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulanacağını söyledi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik.

Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik.

Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız.

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