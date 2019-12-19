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  • 19.12.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 21:21

Avrupa ları günü hariç yükselişle tamamladı

Avrupa ları, hariç yükselişle kapandı. 'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 artarak 23.708,94 puana, 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.573,82 puana, 'da 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 5.972,28 puana ulaştı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa ları, hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 415,07 puana çıktı.

'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 artarak 23.708,94 puana, 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 7.573,82 puana, 'da 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 5.972,28 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,08 kayıpla 13.211,96 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,001 artışla 1,1122 seviyelerinde seyrediyor.

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