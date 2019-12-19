TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Üç günlük süreçte TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te konut yapılacak. Gaziantep'te hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Gaziantep konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ GAZİANTEP SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

GAZİANTEP GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.330 570 1.900 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 1.540 660 2.200 16.12.2019 -15.01.2020 16.12.2019-20.12.2019 TC. Ziraat Bankası AŞ.

23.12.2019-15.01.2020 T. Halk Bankası A.Ş.

GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 280 120 400 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ 350 150 500 19.12.2019- 15.01.2020 T. Halk Bankası AŞ