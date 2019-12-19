Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.12.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 22:24

konut başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları pazartesi günü başladı. Bu kapsamda Gaziantep'te yapılacak konutların nerelere inşa edileceği de belli oldu. Ayrıca Gaziantep'te yapılacak olan konutlara başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, şartları nelerdir? İşte projelerin yapılacağı ilçeler ve konut sayıları...

TOKİ Gaziantep konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'nin yeni projesi olan ve başvuruları pazartesi günü başlayan 100 bin sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Üç günlük süreçte TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 130 bin başvuru yapıldığı açıklandı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te konut yapılacak. Gaziantep'te hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Gaziantep konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ GAZİANTEP SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

GAZİANTEP GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1.330 570 1.900 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 1.540 660 2.200 16.12.2019 -15.01.2020 16.12.2019-20.12.2019 TC. Ziraat Bankası AŞ.
23.12.2019-15.01.2020 T. Halk Bankası A.Ş.
GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 280 120 400 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.
GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ 350 150 500 19.12.2019- 15.01.2020 T. Halk Bankası AŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Gaziantep konut başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep konut projeleri nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri