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  • 18.12.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:57

Son dakika: Bakan Dönmez 'nın ardından tarih verdi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız

Son dakika haberine göre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda ve arama çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Bakan Dönmez tarihi hamlenin ardından tarih verdi!

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "'nın AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda ve arama çalışmalarına başlayacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?
Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak 'i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, 'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile, Cumhurbaşkanı 'ın İstanbul'da dün yaptıkları görüşme sırasında bir anlaşma imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

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