Başkan Erdoğan: Bizden izinsiz adım atamazlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte Erdoğan'ın çarpıcı açıklamaları:
(LİBYA İLE MUTABAKAT) Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama-tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğalgaz nakil hattı kuramaz. Bu mutabakatla Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandı.
DOĞU Akdeniz'de bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak.
LİBYA askeri destek isterse veririz. Biz bir yerlerden izin almayız. Kaldı ki, Rusya, BAE, Mısır Hafter'e her türlü askeri destek sağlayarak, BM kararını da deliyor.
BİR sondaj gemisi daha alacağız. Uluslararası sularda da çalışmalar sürecek.
(MACRON'A) 'Bir NATO üyesi nasıl S-400 alabilir?' diyor. Nasıl alacağımızı sana mı soracağız? Bunlar bugüne kadar karşılarında dik duran liderler görmediler. 'Sesi yükseltirsek bizim dediğimiz yapılır' diyorlar. S-400'le ilgili konuştuğunda cevabı gerekli yerlerden aldı.
KENDİ paramız güven veriyor. Gelin dövizden kendi paramıza dönelim. Hedefimiz tek haneli enflasyonu yakalamak. 2020'de buna ulaşacağız.
Erdoğan, tarihi haritayı şöyle anlattı: Görülen blok Libya ile bütünleştiğimiz yer. Buraya kadar olan yerde sondaj çalışmalarımızı rahatlıkla yapacağız.
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