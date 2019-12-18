Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kullanıcıların sigaraya zam yapılacak iddiası tiryakilerin aklına "Sigaraya zam mı gelecek?" sorusunu getirdi. İddiaların ortaya atılmasıyla birlikte özellikle şu günlerde 2020 Ocak sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Kısa bir süre önce sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi. Eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edilecek.

SİGARAYA ZAM MI YAPILACAK?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...