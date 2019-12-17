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  • 18.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:14

En uygun kredi veren değişti! 0,78 ve 0,79 müjdesi! 2019 veren bankalar hangileri?

En uygun konut kredisi veren değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,79 ve 0,98 aralığında yer almaktadır. Konut kredisi 2019 yılı içinde pek çok bankanın indirimine gitmesiyle beraber konut satışlarını artırdı. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda en uygun kredi veren banka değişti! Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşların kredi talepleri çoğaldı. Ancak kredi başvurularında hem vatandaşların hemde alınacak evin bazı özellikleri olması gerekiyor. Peki veren bankalar hangileri? Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında...

0,78 ve 0,79 faiz fırsatı! En uygun kredi veren banka değişti!

Merkez Bankası faiz indirimleri sonrasında 0,78 ve 0,79 faizi ile kredi başvuru şartları araştırılıyor. En uygun kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Konut kredisi için bankalardan art arda gelen açıklamalar sonrasında tüketiciler en düşük konut kredisinin hangi bankada olduğunu merak ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları için indirim kararı beklenirken özel bankaların kredi faiz oranları ise düşmeye devam ediyor. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek? 2019 yılının son ayında yapılan güncellemeler ile konut kredileri yüzde 1,50'lerden yüzde 0,98'lere kadar düşmüştür. Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında...

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