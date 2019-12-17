Merkez Bankası faiz indirimleri sonrasında 0,78 ve 0,79 faizi ile kredi başvuru şartları araştırılıyor. En uygun kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Konut kredisi için bankalardan art arda gelen açıklamalar sonrasında tüketiciler en düşük konut kredisinin hangi bankada olduğunu merak ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları için indirim kararı beklenirken özel bankaların kredi faiz oranları ise düşmeye devam ediyor. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek? 2019 yılının son ayında yapılan güncellemeler ile konut kredileri yüzde 1,50'lerden yüzde 0,98'lere kadar düşmüştür. Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında...

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