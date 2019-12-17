TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular dün alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de konut yapılacak. İzmir'de hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ İzmir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ İZMİR SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 525 225 750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 525 225 750 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 560 240 800 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 700 300 1.000 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.