Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak, 17 Aralık Salı gününün en çok araştırılanları arasında yer aldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Vatandaşlar üçüncü görüşmelerin ardından "Asgari ücret zam oranı kaç TL?" olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, asgari ücret ve AGİ zammı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte asgari ücret üçüncü toplantısına dair bilgiler...

TÜİK ASGARİ ÜCRET 2020 RAKAMI NE KADAR?

Komisyon, bugün TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

Detaylar gelecek...

ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 2020 Ocak zammının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ise bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.