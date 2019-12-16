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  • 17.12.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:06

sosyal başvurusu nereye yapılır? TOKİ yeni ev başvurusu şartları gerekli evraklar 'de

.gov.tr: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Peki TOKİ ev başvurusu şartları gerekli evraklar! ?

TOKİ sosyal başvurusu nereye yapılır? İşte şartları

toki.gov.tr: Milyonlarca vatandaşın beklediği ve Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak'a kadar sürecek. Ev almak isteyen vatandaşlar toki.gov.tr internet sitesine adeta akın etti. TOKİ sosyal başvurusu nereye yapılır? Sorusunun cevabı ise haberimizde cevap buldu. TOKİ sosyal konut başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Başvurunun çok olması durumunda ise kura çekilerek hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ ev başvurusu şartları ve gerekli evraklar!

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