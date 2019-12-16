toki.gov.tr: Milyonlarca vatandaşın beklediği ve Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konutlar için başvurular bugün başlıyor, 15 Ocak'a kadar sürecek. Ev almak isteyen vatandaşlar toki.gov.tr internet sitesine adeta akın etti. TOKİ sosyal başvurusu nereye yapılır? Sorusunun cevabı ise haberimizde cevap buldu. TOKİ sosyal konut başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırılacak. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar bu bedeli geri alabilecek. Başvurunun çok olması durumunda ise kura çekilerek hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ ev başvurusu şartları ve gerekli evraklar!

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