TOKİ yeni sosyal konut il ve ilçeleri! TOKİ 100 bin sosyal konut evleri başvuru şartları ve evraklar
TOKİ yeni sosyal konut il ve ilçeleri! TOKİ 100 bin sosyal konut evleri başvuru şartları ve evraklar haberimizde. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular başladı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında ilk günden kalabalık oluştu. Sosyal konut proje kapsamında ev sahibi olmak için dar gelirliler seçildi. TOKİ sosyal konut projesi'nden ev sahibi olmak için hane halkının gelirinin 5.500 lira altında olması gerekiyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için en çok konut, 10 bin daire ile İstanbul'a ayrıldı. Mega kent İstanbul'u 5 bin 200 konut ile Gaziantep takip etti. TOKİ 100 bin konut projesi için Başkent Ankara'ya ayrılan konut sayısı ise 4 bin oldu. Peki, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelerde inşa gerçekleşecek?
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesi için konutların nerede inşa edileceği belli oldu. Aylık 894 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yapacak olan TOKİ, 100 bin sosyal konut projesi için başvuruları 16 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Ziraat Bankası üzerinden kabul edecek. TOKİ sosyal konut başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise bin TL başvuru ücreti ödeyecek. İşte, TOKİ 100 bin konut projesinin yapılacağı ilçeler ve projeye başvuru yapmak isteyenler için detaylı bilgiler
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK?
Projeler, 81 ilde faaliyete geçecek ve ihale sürecinin ardından başlayacak inşaatların teslimat süreci, bir buçuk yıl olacak. Projeler, konut adedi yüksek olan hemen her ilde farklı merkezlerde inşa edilecek.
İşte, TOKİ'nin inşa sürecine başlayacağını duyurduğu proje merkezleri ve bulundukları ilçeler...
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BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TOKİ SOSYAL KONUT EVLERİ ÖDEME PLANI
Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri
Başvuru sahipleri;
Nüfus Cüzdanı ile birlikte;
Ayrıca,
* Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları "Belgeyi"
* Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"
* Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"