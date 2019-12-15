Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.12.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 11:12

sosyal konut ödemesi hangi ya, nasıl yapılacak?

'den geçtiğimiz hafta dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan vatandaşlara güzel bir haber gelmişti. Bu bağlamda kira öder gibi vatandaşlar konut sahibi olacak. Başvurular ise yarın başlıyor. TOKİ 100 bin ? TOKİ sosyal konut ödemeleri ve başvuruları nereye yapılacak? Gibi sorular ise gündeme geldi. 2+1 tipi konutların fiyatları, 140 bin ile 180 bin lira arasında değişecek. 3+1 tipi konutların fiyatları, 160 bin ile 210 bin lira arasında olacak. Hak sahiplerine konutlar, satış fiyatının yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı ise aylık yüzde 49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek.

TOKİ sosyal konut ödemesi hangi bankaya, nasıl yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut hangi illerde yapılacak? TOKİ sosyal konut ödemesi hangi bankaya, nasıl yapılacak? Gibi sorular arama motorlarında aratılmaya devam ediyor. Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ sosyal konut ödemesi hangi bankaya, nasıl yapılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri