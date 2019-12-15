TOKİ 100 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var. Özellikle TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul evleri için arama motorlarında geniş bir arama hacmi oluştu. Bu bağlamda Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutta en çok yeri İstanbul tutuyor. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları nasıl yapılır? TOKİ İstanbul konutları nerelerde yapılacak? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.



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