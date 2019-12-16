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  • 16.12.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 14:43

Banka kredi oranları , altına düştü mü? , , Vakıfbank faiz oranı kaç?

Temmuz PPK toplantısı ile birlikte gelen indirimi sonrasında 3 büyük kamu bankası olan , ve Vakıfbank faiz indirimi yaparak faiz oranını .99'a indirmişti. Konut kredisi faiz oranını şu an için birçok banka 0,99 olarak uyguluyor. En uygun konut kredisi faiz oranı ise 0,98 olarak görülüyor. Vtaandaşların yeni beklentisi ise faiz oranlarının 0,99 altına düşmesi yönünde oluyor. Birçok banka konut kredisini yüzde 1'in altına çekerken, ihtiyaç kredileri de bu eksene doğru kaymaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faizi başta olmak üzere birçok kredi faizinde indirime gitmesi bekleniyor. Piyasanın konut kredisi için beklentisi 0,....

Banka kredi faiz oranları 0,79 altına düştü mü?

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdi. Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen toplantıda beklentilerin üzerinde faiz indirimine gidilerek, politika faizi yüzde 12'ye çekmişti. Birçok banka konut kredisini yüzde 1'in altına çekerken, ihtiyaç kredileri de bu eksene doğru kaymaya başladı. Bakan Albayrak yıl sonuna kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı 0.99 müjdesi verdi. Taşıt kredilerinde de birçok kampanya görülüyor. Ancak vatandaşlar özellikle konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş beklentisi içinde. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç? İşte 16 Aralık 2019 Pazartesi günü bankalardaki son faiz durumu...

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