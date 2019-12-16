Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdi. Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen toplantıda beklentilerin üzerinde faiz indirimine gidilerek, politika faizi yüzde 12'ye çekmişti. Birçok banka konut kredisini yüzde 1'in altına çekerken, ihtiyaç kredileri de bu eksene doğru kaymaya başladı. Bakan Albayrak yıl sonuna kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı 0.99 müjdesi verdi. Taşıt kredilerinde de birçok kampanya görülüyor. Ancak vatandaşlar özellikle konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir düşüş beklentisi içinde. Peki, banka kredi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut ihtiyaç taşıt kredisi faiz oranı kaç? İşte 16 Aralık 2019 Pazartesi günü bankalardaki son faiz durumu...

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