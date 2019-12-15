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  • 15.12.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 18:43

sosyal konut projesi evleri ne kadar, başvuru nasıl yapılacak? başvuru şartları belgeleri nedir?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesinde başvurular, 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında vatandaşlara yılda 100 bin konut verilecek. Bu sayede vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak. İşte sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Toki 100 bin konut başvuru şartlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Peki TOKİ'den sosyal konut nasıl alınır?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları nedir?

Ev alamayan dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den müthiş bir haber gelmişti. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları netleşti. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşları tasarrufa yönlendirerek konut sahibi olmasını sağlamak için Türkiye genelinde Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başlatıldı. Bu kapsamda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, TOKİ'yle konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. İşte TOKİ asgari ücretli, dar gelirli 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detayları...

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