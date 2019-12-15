Ev alamayan dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den müthiş bir haber gelmişti. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları netleşti. Bu bağlamda dar gelirli vatandaşları tasarrufa yönlendirerek konut sahibi olmasını sağlamak için Türkiye genelinde Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başlatıldı. Bu kapsamda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, TOKİ'yle konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. İşte TOKİ asgari ücretli, dar gelirli 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detayları...

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