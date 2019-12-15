Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesinde başvurular, 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında vatandaşlara yılda 100 bin konut verilecek. Bu sayede vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak. İşte TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Toki 100 bin konut başvuru şartlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz... Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Peki TOKİ'den sosyal konut nasıl alınır?

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