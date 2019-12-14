Bakan Albayrak: Faizler tek haneye iniyor

Faizler düşüyor. Bu iyileşmelerin piyasaya yansıması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok.
Hesap kitap yapılıyor. 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri başlatıyor.
Bakan Albayrak, Kayseri'de pastırmacı esnafını ziyaret edip pastırma kesti. Kayseri ve Kastamonu pastırmasından hangisinin daha güzel olduğun un sorulması üzerine Albayrak, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara ama Kayseri'nin pastırması bir başka. Kayseri'nin de Kastamonu'nun da pastırmaları güzel " dedi.
ÜRETENE TEK HANELİ FAİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reel sektöre faiz indirimi müjdesi verdi. Merkez Bankası'nın piyasaların önünü açan faiz indirim kararından sonra bir güzel haberi daha paylaşmak istediğini söyledi. Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasıyla buluşan Albayrak, şunları söyledi:
YOLDA gelirken bankalarımızla görüştük. Bana dediler ki faizler düşüyor, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları, kamu bilinci ile hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. İnşallah bu 11-13.5 oranını 9 ile 11.5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız.
TÜFE'DE yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45'leri gördük. 1 yıl geçti, Eylül, Ekim, Kasım itibarıyla yüzde 9'lara, 10'lara geldik. Önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın gündeminden tekrar çift haneli enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz.
EYLÜL itibarıyla ihracatçı kayıtlı şirket sayısı ithalatçıların sayısını geçti. İVME paketiyle 50 binden fazla işletmeye 40 milyar liralık limit tahsis edildi.
DENGELENME süreci boyunca yaşanan her iyileşmeyi doğrudan, iş dünyasına ve vatandaşlara yansıtmaya devam edeceğiz.
MOBİLYADA 'GÜZEL HABER' SİNYALİ
Bakan Albayrak, mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirterek, "Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim" dedi.
100 BİN EV SAYISI ARTABİLİR
Berat Albayrak, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.
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