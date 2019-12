Bakan Albayrak: Faizler tek haneye iniyor

Faizler düşüyor. Bu iyileşmelerin piyasaya yansıması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok.Hesap kitap yapılıyor. 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri başlatıyor.Bakan Albayrak, Kayseri 'de pastırmacı esnafını ziyaret edip pastırma kesti. Kayseri ve Kastamonu pastırmasından hangisinin daha güzel olduğun un sorulması üzerine Albayrak,dedi., reel sektöreverdi.Merkez Bankası'nın piyasalarınönünü açan faiz indirimkararından sonra bir güzel haberidaha paylaşmak istediğini söyledi., "Allah'ın izniyle2020'ye girmedenkamu bankalarımızpiyasalarımızda başlatıyor.Hayırlı,uğurlu olsun" dedi. Kayseri veNevşehir'de iş dünyasıyla buluşanAlbayrak, şunları söyledi:gelirkenbankalarımızla görüştük. Banadediler ki faizler düşüyor,maliyetler düşüyor. Biz diyoruzki kamu bankaları, kamu bilinciile hareket ediyorsa o zamanbu iyileşmeleri hemen piyasayayansıtması lazım. İnşallah bu11-13.5 oranınıaralığına düşürerek bunu enkısa sürede reel sektörümüzeyansıtmaya başlayacağız.ÜFE'degördük.1 yıl geçti, Eylül, Ekim,Kasım itibarıyla yüzde 9'lara,10'lara geldik. Önümüzdekiyıldan itibarenvatandaşımızın gündemindentekrar çift haneli enflasyonlarıçıkaracağımız bir dönemegiriyoruz.itibarıyla ihracatçıkayıtlı şirket sayısı ithalatçılarınsayısını geçti. İVME paketiylelimit tahsis edildi.süreciboyunca yaşanan her iyileşmeyidoğrudan, iş dünyasına vevatandaşlara yansıtmaya devamedeceğiz., mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirterek, "Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var,inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim" dedi.Albayrak, her yılyapılacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.