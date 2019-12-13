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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 18:41

Bakan Albayrak: Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik

Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı  Twitter hesabından ziyaretleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak: Mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik
Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Twitter hesabından ziyaretleriyle ilgili paylaşımda bulundu.



Albayrak Twitter paylaştığı mesajında, "Kayseri'de kurumların, firmaların ve vatandaşların vergi ile süreçlerini yüksek memnuniyet ile tamamlamaları için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.



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