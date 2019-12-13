Bakan Albayrak: Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından ziyaretleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Albayrak Twitter paylaştığı mesajında, "Kayseri'de kurumların, firmaların ve vatandaşların vergi ile süreçlerini yüksek memnuniyet ile tamamlamaları için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.
Albayrak Twitter paylaştığı mesajında, "Kayseri'de kurumların, firmaların ve vatandaşların vergi ile süreçlerini yüksek memnuniyet ile tamamlamaları için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.
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